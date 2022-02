Este 20 de febrero se cumplieron dos años de la muerte de Santino, un pequeño de cuatro años que viajó a visitar a su hermano mayor a Puerto Deseado, Santa Cruz, junto a su mamá María Mercedes Subelza desde Rosario de la Frontera en Salta. La mujer fue abusada sexualmente por un hombre mientras otro tiró a su hijo por un acantilado.

María Mercedes Subelza se dirigió a La Cueva de los Leones en Punta Cavendish, con su hijo menor para recorrer la zona. Sin embargo, una vez que llegaron al lugar, los abordaron dos personas: un hombre de 34 años reconocido como Omar Alvarado y Javier Machado de 16, e intentaron robarle con un cuchillo.

Al ver que la mujer no contaba con dinero, uno de ellos la llevó a una cueva y abusó sexualmente de ella, mientras que el otro hombre, arrojó por el acantilado a Santino, quien falleció en el acto.

Al darse cuenta de que María los había visto, los agresores intentaron matarla con una piedra. La mujer fingió estar muerta y esperó que los hombres se retiraran del lugar y luego corrió ensangrentada a pedir ayuda a los vecinos de la zona para encontrar a su hijo.

Los culpables fueron identificados. Uno de ellos, Alvarado se suicidó al mes de haber sido detenido, mientras que Machado quien era menor de edad para ese entonces, se declaró culpable en 2021 y este año, al cumplir la mayoría de edad, espera la condena.

A través de las redes sociales, David, el hermano mayor de Santino expresó: “Si me llegan a decir que los liberan o que pueden salir de la cárcel en poco tiempo, no sé qué haría. Estos delincuentes no pensaron en mi mamá y mi hermanito, espero que se haga justicia”.