Este jueves 17, desde las 19.30, cuando se cumplan cuatro años de la desaparición de Maira Benítez, familiares, amigos y la comunidad en general, marcharán por las calles de Villa Ángela exigiendo saber si los restos hallados en un campo, pertenecen o no la joven.

“Juntas también marchamos con el pañuelazo contra la violencia de género. Te esperamos, la unión hace la fuerza”, expresó Antonia Morán, mamá de Maira, en sus redes sociales.

La movida será acompañada por el movimiento Colectiva Transfeminista Maira Benítez y se concentrarán en el Paseo “Luis Landriscina”, para marchar hacia la plaza central de la ciudad.

Antonia Morán, mamá de Maira Benítez luchó desde el momento de la desaparición y ahora espera se le restituyan los restos de su hija\u002E

Maira Iris Benitez tenía dieciocho años cuando salió a bailar y nunca más volvió a su casa. El viernes 17 de diciembre de 2016 fue vista por última vez a bordo del Ford Fiesta gris de Rodrigo Silva. Se dirigían al campo del lote 11 -ubicado a 15 km de la ciudad de Villa Ángela-, donde Silva trabajaba como peón rural. Es allí donde esa madrugada Maira fue asesinada.

Casi tres años después, el 21 de agosto de 2019, un lugareño encontró un cráneo y restos óseos a 10 km de la ciudad, en un monte camino a la Colonia Juan José Paso.

En principio se barajó que podían corresponderle a Maira, pero no hubo certeza de que lo fueran, ya que el cotejo de ADN -la prueba más importante solicitada por la Fiscalía de Villa Ángela- no se pudo realizar puesto que el cuerpo forense manifestó no hallar material genético en dichos restos.

Gabriel Cáceres y Rodrigo Silva (derecha), acusados por el crimen de Maira Benítez.

Silvina Canteros, abogada querellante de Antonia Morán en la causa por la muerte de su hija, aseguró que “la falta de resultados certeros en las pericias realizadas es muy dudosa, porque hoy los avances cientí­ficos informan muchísimo en las cuestiones forenses. En las causas de lesa humanidad, con las que he trabajado un montón de tiempo, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha podido detectar e identi­car restos que estuvieron enterrados hace 30 o 40 años en diferentes lugares”.

Para Antonia hay actitudes que generan desconfianza, el día previo al dictamen forense que determinaría que esos restos efectivamente le pertenecen a Maira, ella recibió un llamado telefónico del perito odontólogo del cuerpo forense, quien le solicitó información acerca de la dentadura de su hija, y Antonia en respuesta detalló todo que sabía de ella. Su duda aparece cuando observó que el dictamen forense había sido redactado en base a toda esa información brindada por ella, sin aportar ningún otro elemento que sirviera para determinar que los restos óseos sean de Maira.

En base a toda esta contundente información solicitamos al Estado, y particularmente al Dr. Jorge Edgardo Canteros, Procurador General de Chaco, que arbitre las medidas necesarias para que esos restos puedan ser sometidos a una nueva pericia en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense -ofrecidos a realizarlo de manera gratuita-, y de este modo poder acercarnos cada vez más a la verdad y la justicia del caso.

Marchan para pedir justicia por Maira Benítez

“También pedimos que se acelere el trámite que Antonia lleva ante los organismos públicos, particularmente ANSES, donde solicita que su pequeña nieta, hija de Maira, quede amparada por la ley 27.452 (Ley Brisa) y de este modo le sea reconocida la reparación económica mensual para hijos/as de víctimas de violencia de género”, dijo la abogada.

Hasta la fecha, en la causa por el asesinato de Maira Benitez cuyo único condenado a 21 años de prisión es Rodrigo Silva, no se pudo determinar de qué manera ocurrió ni quiénes fueron los cómplices de su muerte.

Asímismo en la audiencia pública la Dra. Rinaldis -fi­scal encargada de la acusación al condenado- jamás cuestionó que en la investigación no se tuviera en cuenta la violencia de género que sufrió la víctima, muy por el contrario decidió acusarlo por homicidio simple, dejando de lado la carátula de femicidio como agravante del delito de homicidio, incorporada en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal.