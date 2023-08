Respaldada por Fernando Burlando, la mamá de Cecilia Strzyzowski se reune con Jorge Capitanich

La lucha de Gloria Romero, exigiendo justicia por su hija Cecilia, no se detiene, y en medio de la campaña política son varias las personas que quieren sacar provecho de su situación; es por esto que la chaqueña había definido no reunirse con el gobernador Jorge Capitanich. Pero en las últimas horas se conoció que por la intervención de Fernando Burlando, el encuentro se concretará este jueves 10 de agosto.

“La oficina privada de gobernación se comunicó con ella. Burlando la convenció de reunirse con Capitanich, le dijo que reunirse era importante para la causa”, detalló a RadioDos Juan Arregín, abogado querellante de la familia de Cecilia Strzyzowski. Aunque marcó sus diferencias con el letrado: “Personalmente, no creo que sea así, entiendo que es parte de la campaña política”.

Por esto último que marca el abogado fue que días atrás Romero suspendió su reunión con el Gobernador de Chaco y se pronunció a favor del representante de la oposición. Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández el lunes 31 de julio, este jueves irá a la Casa de Gobierno chaqueña junto a Burlando.

Fernando Burlando será el abogado querellante en la causa de Cecilia Strzyzowski. Foto: Diseño VíaPaís

Por qué uno de los abogados de Gloria Romero ponía en dudas la reunión con Capitanich

En la misma línea, Arregín reiteró en diálogo con Radio Sudamericana: “Particularmente entiendo la importancia de las relaciones institucionales, cuando hubo una invitación por parte del Presidente para una reunión con Gloria, le dije que sí que me parecía importante por la investidura, lo que ocurre en el caso de Capitanich suena muy rara la invitación después de más de 60 días de la desaparición de Cecilia”.

Además, detalló que “el domingo por la noche Gloria nos informó que no se iba a reunir con el gobernador de Chaco, esto fue así hasta el lunes por la noche donde nos dijo que tras una comunicación con Fernando Burlando definió que si iría a la reunión”.

El abogado sostuvo que Capitanich “siempre supo lo que ocurría con Cecilia y Gloria y hasta hoy no había resulto comunicarse con ella, entonces mi consejo era tratar de evitar esto porque estamos en pleno proceso electoral, sobre todo en Chaco, en donde esto tiene una connotación social importante, pero Gloria tiene sus motivaciones y me parece correcto aparte es su derecho”.

El pedido que le hizo la mamá de Cecilia Strzyzowski a Alberto Fernández

Este encuentro se dio en Resistencia, oportunidad en la cual el mandatario se presentó junto al gobernador peronista Jorge Capitanich durante la apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, se reunió con Alberto Fernández. Foto: Diseño VíaPaís

“Le estuve pidiendo (a Fernández) que por favor intervenga con el tema de las casas del barrio Emerenciano. Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas, y él me dijo: ‘yo te voy a demostrar que no’; le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza”, contó.

Cabe destacar que hay un barrio en Resistencia que lleva el nombre de Emerenciano Sena, exsuegro de Strzyzowski e imputado por homicidio agravado. Según se ha denunciado, las casas se le ha entregado a varios simpatizantes de él, pero no las escrituras.

Esto último será parte de lo que la chaqueña le planteará a Capitanich, según detalla Arregín: “La voluntad de Gloria es que regularice los dominios de las propiedades de los vecinos del barrio Emerenciano porque esas personas viven en el barrio y siguen siendo de titularidad del Gobierno de Chaco”.