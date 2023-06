Renunció el abogado de César Sena, el principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

La situación judicial de César Sena, imputado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, cada vez se complica más. Tras ser acusado del homicidio agravado, su abogado defensor decidió renunciar el miércoles 14 de junio, a casi dos semanas desde la última vez que se vio a la víctima.

El detenido es el principal sospechoso, cuya caratula del delito anticipa un posible femicidio. Hace 13 días que se desconoce el paradero de la joven chaqueña, esposa del preso, y los elementos probatorios que se hallaron en las últimas horas le juegan en contra a Sena y a sus padres.

Juan Díaz, abogado defensor de César, renunció este miércoles a la defensa legal tanto de él como de Fabiana González y Gustavo Obregón, otros dos detenidos en el caso. Dicha decisión la tomó luego de que el expediente sumara nuevas pistas, aunque no aclaró cuáles fueron.

Última imágen de Cecilia Strzyzowski captada con una cámara de seguridad localizada en la residencia de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena.

“En un comienzo tomé la defensa de la familia Sena porque me habían contratado y hasta el día de ayer (martes 13) no habían elementos de prueba que me impidan ejercer eficazmente mi defensa sin tener diferencias irreconciliables según mi criterio. Pero hoy se han incorporado elementos que no me van a permitir seguir defendiéndolos, justamente por esa diferencia”, explicó Diaz a CHACO DIA POR DIA.

En este sentido, el letrado aclaró: “Soy conocido por ser abogado de estos dirigentes, que para mí son exdirigentes a esta altura, pero siempre lo hice en base a la defensa de derechos políticos y sociales, pero otra cosa es defender un hecho criminal”.

Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, todos imputados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Cabe destacar que los piqueteros peronistas Marcela Acuña y Emerenciano Sena, imputados en la causa, tienen abogados distintos a los de su hijo: Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos fueron los elegidos para representarlos. No obstante, frente a la renuncia de Díaz, esta decisión de ir con abogados diferenciales daría un vuelco.

Celos y peleas: cómo era la relación entre Cecilia Strzyzowski y César Sena, el principal sospechoso

El principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski es su esposo, César Sena, y en la misma línea están los padres de él: Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El más joven de ellos tres es la última persona con la que se la vio.

El matrimonio se conoció a través de Tinder (una aplicación de citas) en diciembre de 2021, y a partir de ahí comenzaron a salir. No obstante, y en base a la denuncia que hizo la madre de Cecilia, Gloria Romero, la relación estuvo cargada de peleas y celos.

César Sena y Cecilia Strzyzowski. Foto: Clarín

Según informó Diario Norte, Sena estaba celoso de un exnovio de Strzyzowski. Con el tiempo se casaron, pero trascendió que luego la pareja estuvo al borde del divorcio tras largas peleas, aunque existen distintas versiones sobre la relación que mantenían ambos.