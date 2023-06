“Mi hija sabía algo que no debía saber”: habló la madre de Cecilia Strzyzowski tras la imputación de los detenidos

El caso de Cecilia Strzyzowski conmocionó al país entero. Las pistas indican que se trata de un femicidio aunque su cuerpo aún no apareció. El principal sospechoso es su esposo César Sena junto a su familia. Este martes 13 de junio, habló Gloria Romero, la madre de la víctima y contó, con angustia, la terrible situación que vive, además de pedir justicia por su hija.

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció el 1 de junio. Por la causa ya hay siete detenidos, entre ellos, César Sena, su pareja de 18 años, quien es hijo de dos dirigentes sociales que serían candidatos en las PASO con el gobernador Jorge Capitanich. Según allegados, la relación entre los jóvenes era tóxica.

El domingo 11 de junio allanaron el campo de la familia Sena y encontraron “restos óseos”, además de prendas y documentos quemados. Luego de la declaración del casero de los Sena, Gustavo Melgarejo, se decidió realizar rastrillajes para encontrar el cuerpo en la zona rural, aunque todavía no fue hallado.

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 1° de junio del 2023 y todo apunta a un femicidio. Foto: Facebook

El testimonio de la madre de Cecilia Strzyzowski

La madre de Cecilia rompió el silencio y contó el suplicio que está viviendo: “Es como estar viendo una película de terror y cuando las noticias salgan, y se entere la sociedad de todo esto, ustedes van a creer que salió de una película de terror, realmente. No hay dimensión de lo que está pasando”, explicó Gloria Romero a N9.

Además, explicó que tiene información, pero no hablará para que no se caiga la causa. “Acordate que hay mucha gente, mucha gente que quiere que esta causa caiga y ensuciarla. Porque hay mucha gente que quiere darle la mano de nuevo para que esta gente quede libre. Pero esta gente no tiene que salir libre nunca más”, expresó.

Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla. Foto: La Nación

Lo que declaró la madre es que lo más probable es que su hija hubiera escuchado algo que no debía, ya que sino no habría otro móvil para asesinarla. “Se suponía que él la adoraba. O sea, la hipótesis de violencia y qué sé yo, bueno, está bien. Ahora salió con que él fue violento, que la metió en la camioneta y que le hizo una guillotina, pero… No era una habitualidad la violencia, así que me parece muy raro. O sea, me parece muy muy raro el tema de que de repente se “brotó” psicóticamente y la… No puedo decir la palabra… Pero no sé si ya lo dieron como femicidio oficialmente, ‘supuesto femicidio’”.