Declaró la psicóloga de Cecilia Sztrzyzowski y sus dichos podrían complicar a Marcela Acuña

La situación judicial de Marcela Acuña, madre de César Sena e imputada en el caso Cecilia Strzyzowski, podría complicarse más. La psicóloga de la víctima declaró el miércoles 12 de julio y aseguró que quien planeó el supuesto viaje a Ushuaia fue la mujer.

Cabe recordar que Strzyzowski fue vista por última vez el viernes 2 de junio -por unas cámaras de seguridad- entrando a la casa de los Sena, pues iría a Buenos Aires y luego a Tierra del Fuego por una presunta oferta laboral. Según la Fiscalía, todo habría sido inventado para darle muerte.

La terapeuta de la joven, que tuvo sesión con su paciente por última vez el martes 30 de mayo, prestó declaración ante el Equipo Fiscal Especial chaqueño y -según pudo averiguar Infobae- dijo que la víctima le manifestó que su suegra “le ofreció el viaje a Ushuaia”.

Cecilia Strzyzowski iba a emprender un viaje a Ushuaia con César Sena, pero todo habría sido un plan para matarla, según los fiscales.

Por eso este dato no es menor: refuerza aún más la teoría de los fiscales de que existió un plan premeditado para asesinar a la muchacha aquel 2 de junio. Es por esto que la situación de Acuña se complicaría, aunque los Sena tampoco quedarían atrás.

Durante la última sesión que tuvo Cecilia con su psicóloga, que se desarrolló tres días antes de su supuesto viaje a Tierra del Fuego, la joven “estaba muy entusiasmada”, en base a lo que sostuvo la terapeuta ante los investigadores.

“Me dio miedo”, los mensajes de Cecilia sobre César

Strzyzowski inició su tratamiento en febrero de este año. Luego interrumpió las sesiones y recién las retomó en mayo, con lo cual “no habían fidelizado totalmente el vínculo entre ellas”. Es decir, no había tanta confianza con la profesional.

Aún así, Cecilia le había dicho que decidió retomar terapia porque había tenido una fuerte discusión con César Sena y Marcela Acuña. El 11 de mayo, le contó acerca de un conflicto con su suegra y de un episodio donde fue víctima de violencia física y verbal por parte de su esposo.

Los mensajes de Cecilia Strzyzowski acerca de un violento episodio con César Sena. Foto: Infobae

El episodio la asustó y angustió mucho, según expresó a su terapeuta y en base a los mensajes que compartió la víctima con alguien de su entorno cercano. Esto habría ocurrido justo un mes antes de su desaparición.

“Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo: ‘Cerrá el orto’, yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”, contó la joven a alguien de su entorno el 3 de mayo.

Las heridas que tenía César Sena, esposo de Cecilia Strzyzowski, son indicios de defensa. Foto: La Nación

Durante la sesión del 16 de mayo, justo una semana después, Strzyzowski confesó que había arrancado terapia de pareja en un intento por mejorar su vínculo amoroso. También le comentó que César había comenzado a ser medicado por un psiquiatra.

Qué fue lo último que le dijo Cecilia Strzyzowski a su psicóloga

Ahora bien, la sesión terapéutica clave fue la última que tuvo Cecilia, desarrollada el 30 de mayo. Según declaró su psicóloga, ese día Strzyzowski le contó acerca del viaje al sur, el cual la tenía “muy entusiasmada”.

“Mi suegra nos ofreció un viaje a Ushuaia”, le reveló la joven y agregó que el motivo sería por un “acomodo político” bajo el cual ambos (Cecilia y César) tendría un puesto de trabajo asegurado: planta permanente, buen sueldo y una casa.

Los fiscales reforzaron la hipótesis de que los Sena idearon un plan para matar a Cecilia, es decir, fue un homicidio premeditado. En este sentido, insistieron en que el “anzuelo” fue el presunto viaje que, en realidad, era falso. Los imputados nunca habrían ni compraron los tickets de avión.