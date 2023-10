Caso Cecilia Strzyzowski: confirmaron la prisión preventiva para César Sena y otros cuatro imputados

A casi 5 meses de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la Sala Segunda Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia de Chaco ratificó la prisión preventiva para 5 de los acusados por la muerte de Cecilia.

Las prisiones preventivas habían sido dictadas por el Equipo Fiscal Especial y fueron firmadas por la presidenta de la Sala Emilia María Valle y el vocal Víctor del Río, en la causa “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio”.

Además, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó los recursos de casación solicitados por la defensa de 5 de los imputados: César Mario Alejandro Sena, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Griselda Lucia Reinoso y Gustavo Melgarejo.

Prisión preventiva para 5 imputados por el caso Cecilia. Foto: Diario Chaco

La Sala resolvió: “RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por la Dra. Gabriela Tomljenovic, defensora técnica de César Mario Alejandro Sena; la defensora oficial No 11, Dra. Paula Cuenca Torres en representación de José Gustavo Obregón; el defensor oficial No 6 Dr. Cristian Festorazzi Verbeck y la defensora oficial No 15 Dra. Antonia Cuadra en presentación de Fabiana Cecilia González; la Dra. Mónica Alejandra Sánchez en representación de Gustavo Melgarejo; y las defensoras oficiales No 5 Dra. María Daniela Acosta Calvo y No 12 Dra. María Celeste Ojeda en representación de Griselda Lucía Reinoso, con costas en relación a las Dras. Gabriela Tomljenovic y Mónica Alejandra Sánchez”.

Además, en su justificación, se expuso: “Dentro de este contexto, no se aprecia que el decisorio atacado y en el estadio procesal en que se dicta, haya aplicado o interpretado incorrectamente la ley procesal ni que pueda ser catalogado de arbitrario, puesto que expone adecuadamente los fundamentos en que se basa y los mismos no aparecen como desprovistos de contenido, no habiéndose demostrado la inexactitud de sus argumentos, por lo cual el recurso articulado debe ser considerado como una mera discrepancia de las y los recurrentes con lo resuelto, la cual carece de aptitud para provocar su nulificación”.

Gloria Romero junto a su hija, Cecilia Strzyzowski. Foto: Crónica

Restos óseos en la chanchería de los Sena

El viernes 27 de octubre se realizó un rastrillaje en la chanchería del clan Sena y hallaron 13 restos que podrían ser humanos y 4 objetos metálicos, parecidos a tachuelas. El allanamiento se había hecho por la declaración de Gustavo Obregón, imputado por encubrimiento agravado.

Él había confesado que los Sena habrían hecho una fogata en la chanchería que le pertenece a Emerenciano, César Sena y Marcela Acuña.