Rafaela pidió Justicia por la muerte de Jorge Molina

En la tarde de este sábado, a partir de las 14, se realizó una movilización en reclamo del esclarecimiento del hecho por el cual perdió la vida Jorge Molina, un joven de 23 años que fuera atropellado el pasado lunes por una camioneta de la Policía, en el barrio Villa Dominga, en 14 de Julio y Lavalle.

“Esto no fue un accidente. Esto es un homicidio”, dijo una mujer, participante del hecho. Es que aún no está esclarecido el por qué el móvil policial transitaba en contramano.

Todos los presentes destacaron la calidad del joven que falleciera, habiendo realizado acciones en su Humberto Primo natal (en donde también hubo una movilización y en donde participaron los padres) y realizando beneficencia también en el marco de la religión en Rafaela, dado que pertenecía a la Iglesia Jesucristo Fuente de Vida.

La marcha fue desde la Plaza hasta la Jefatura. En silencio. El único sonido que se escucharon fueron la de las palmas, los aplausos. Y el grito atronador de los carteles que pedían “Justicia por Jorge”.

“Hay una juventud que necesita respuestas y no queremos que la violencia sea el camino. Queremos una manifestación pacífica, para demostrar cuánto queríamos a Jorge”, dijo otro de los presentes.

“Queremos apoyar a la familia y que se diga qué fue lo que pasó. Las explicaciones que tratan de dar no cierran”, dijo otro manifestante. Recordemos que una las versiones indican que iban en contramano persiguiendo a dos motochorros. La Fiscalía tiene entendido que no había persecución alguna. La segunda versión indica que respondían al pedido de un operativo por un auto robado. El mismo se llevaba a cabo a unos 14 km al sur. Y no se entiende la necesidad de una maniobra peligrosa, a esa velocidad, para poder llevar adelante esto.

Jorge era peluquero en su pueblo natal. Venía a Rafaela para las reuniones en Humberto y se quedaba los lunes, momento en que volvía a su pueblo.