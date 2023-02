Protección Civil de Rafaela busca crear un alerta temprana propia

Desde hace unos años, el área de Protección Civil de la Municipalidad trabaja en función de un nuevo paradigma que consiste en la prevención del riesgo basada en la capacitación y la formación de las distintas fuerzas de seguridad junto al análisis y preparación de la ciudad.

A partir de esta nueva concepción, se modificó el abordaje de las problemáticas. El jefe de la División de Protección Civil, Diego Alvarez, explicó la premisa sobre la que se sustentan todas las acciones: “Tal vez nos preparemos para algo que nunca suceda, pero no puede suceder algo para lo que no estemos preparados. Por eso, no solo comenzamos a atender la emergencia y la urgencia, sino que avanzamos hacia esa nueva forma de ver los probables sucesos”.

Esta modificación se produjo en el 2017, cuando se creó el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), “con el fin de fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de crisis y la reconstrucción. Esto connotará una clara mejora en la organización del sistema de Protección Civil de nuestro país”, relató.

El cambio de paradigma que plantea el SINAGIR posibilita “evitar que se pierdan vidas, se reducirá el costo económico de las operaciones de emergencia y de los desastres, especialmente sobre las economías regionales y la infraestructura”.

Álvarez afirmó que “la conformación del SINAGIR es una herramienta fundamental para el manejo del riesgo desde todas sus dimensiones: análisis, prevención, preparación y respuesta. Esto determina la necesidad de articular todos los organismos del Estado involucrados en la materia, coordinando aspectos como el trabajo con las provincias, ONG, organismos internacionales y planes de capacitación, entre otros. Pasamos de trabajar solo en la respuesta a una mirada multidimensional de la prevención”.

Resiliencia

Rafaela no fue ajena a este cambio de paradigma: “Desde el 2017, luego de que a la ciudad la azotaran dos tormentas muy importantes separadas en pocos días, la resiliencia y la prevención fueron herramientas que llegaron para quedarse en lo que respecta a riesgos y emergencias”, señaló Diego Álvarez.

La División de Protección Civil de Rafaela está conformada por la Jefatura y dos grandes áreas, una que se encarga de la coordinación de la emergencia y, por otro lado, está el Centro Integral de Emergencia Municipal que es el encargado de actuar y dar apoyo en el momento en que ocurren los eventos.

Alvarez detalló que para la coordinación de la emergencia “se convoca a los diferentes actores de la Junta de Protección Civil integrada por todas las fuerzas de seguridad, servicios de salud, eléctricos, gas, agua, ONG, instituciones de Rafaela, todas las Secretarías del municipio y profesionales que aportan ad honorem”.

En este espacio, cada actor “colabora de manera desinteresada y aporta su mirada con la cual se construye un conocimiento interdisciplinario y transversal para el diseño de un plan de reducción de riesgos”.

En el año 2021, “uno de los integrantes de Protección Civil se capacitó para realizar un monitoreo climático continuo conjuntamente con los miembros de la Estación Meteorológica del Aeródromo. De este modo, nos brindan la mayor información posible y con anterioridad sobre las tormentas que llegan o pueden llegar a la ciudad”.

Con esto, “podemos estar avisando con un tiempo considerable, la llegada de un evento climático. Se trata de un sistema de alerta temprano y se trabaja en todo el país. Rafaela se nutre de los datos que envían los diferentes actores, sumado a la información que se recaba en nuestro Aeródromo”, contó.

“Antes de la llegada de la pandemia, sumamos un perro el cual se entrenó y se preparó para búsqueda de personas y se encuentra en proceso de certificación”.

Todo lo anteriormente mencionado, “no asegura que no va a suceder una contingencia. Eso es imposible de lograrlo, más cuando uno de los actores es la naturaleza. Pero si mitigamos el riesgo y preparamos a la ciudad, podremos minimizar riesgos de bienes y de personas”.

“Recordemos que las contingencias no solo son climáticas, sino el derrame de materiales peligrosos, accidentes viales con múltiples víctimas, incidentes en eventos masivos, amenazas de diferente tipo que hacen que tengamos que estar preparados”, agregó Álvarez.

Para el 2023

Para este año, el área de Protección Civil del municipio tiene preparada una cargada agenda de actividades.

“Se encuentra en proceso el diseño y análisis de operatividad del nuevo Plan de Contingencia de Rafaela, acompañado con el Mapa de Riesgo que se sumará al provincial y nacional. Nos permitirán conocer los riesgos del área industrial y, con esa información, tomaremos decisiones para la mitigación del riesgo. Es un trabajo que llevará varios meses, dado que se visitarán todas las industrias y/o fábricas del cordón industrial”, dijo el Jefe de la División.

Otro de los temas en los que se encuentran trabajando es en un sistema de alerta temprana propio: “Esto consiste en instalar entre 10 a 15 estaciones meteorológicas en sectores estratégicos de nuestra ciudad a los que se suman localidades a más de 100 kilómetros. Estamos en proceso de búsqueda de financiación y de socios para la instalación de unidades tecnológicas”.

Diego Alvarez adelantó que se avanza en “un proyecto ambicioso en el Cuidado Personal en la vía pública. El mismo abarca medidas de autoprotección para evitar inconvenientes personales tanto en la vía publica como en el ámbito privado”.

Para esto “estamos armando una unidad móvil que será la encargada de la atención en la emergencia, convirtiéndose en el Centro Integral de Emergencias Móvil. El mismo estará equipado con alta tecnología, herramientas y equipos de comunicación para dar apoyo a las fuerzas y/o servicios. Además, la construcción de información en el lugar, que es fundamental para esta área”.

Y por último expresó que se continuará “con lo que ya venimos haciendo de manera preventiva, capacitaciones, acompañamientos en los eventos municipales y en los que nos convocan, simulacros para poner en examen a todos los intervinientes y saber qué debemos mejorar o cambiar para reducir los errores”.