Para Juan Senn, el Intendente Viotti improvisa con Rafaela

Semanas atrás, el bloque conformado por Juan Senn, Valeria Soltermam, Martín Racca y María Paz Caruso presentó un proyecto de ordenanza para ceder dos hectáreas de terreno a la Liga Rafaelina de Fútbol y una superficie similar al Club Juventud, dos instituciones con necesidades urgentes que comprometen su continuidad en la ciudad.

“Durante una reunión con integrantes de la comisión directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol, nos manifestaron la posibilidad concreta de trasladarse a una localidad vecina ante la falta de espacios para sus actividades. Les dejamos en claro que no podemos permitir que una institución con más de cien años de historia y que lleva el nombre de nuestra ciudad se vaya. Rafaela debe abrazar a sus instituciones, no expulsarlas”, expresó Senn tras mantener un encuentro con el secretario de Gobierno.

El edil también criticó la decisión del Ejecutivo de querer vender esas tierras para adquirir otros activos:

“Nosotros proponemos una Rafaela planificada e integrada, con un suroeste deportivo y un oeste productivo que trabajen en armonía. El Ejecutivo, una vez más, demuestra que no tiene un proyecto de ciudad, buscan excusas para no avanzar con el proyecto porque no lo presentaron ellos. Y acá no se puede mezclar lo político, debemos trabajar por el bien común de la ciudad”.

El proyecto del bloque busca proteger una oportunidad estratégica: consolidar un corredor deportivo que incluya el velódromo, el skatepark, la pista de BMX y otros espacios ya proyectados, en articulación con la expansión de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y los Juegos ODESUR, aprovechando incluso los terrenos que posee el Club 9 de Julio en ese sector.

Senn fue contundente: “Si permitimos que estas tierras terminen siendo utilizadas para galpones municipales, estamos hipotecando el desarrollo del deporte, del tejido institucional y del modelo de ciudad que queremos construir”.

Y cerró con una definición clara que vienen sosteniendo con sus pares de bloque:

“Esta no es solo una discusión sobre terrenos. Es una discusión sobre qué Rafaela queremos construir. Nosotros elegimos una ciudad con futuro, con planificación, con identidad y con instituciones fuertes”.