“No hay lista de Unidad en el PJ Castellanos, hay lista Única del senador Calvo”

La paz que pareció reinar en el Justicialismo a la hora del armado de las listas para evitar elecciones, evidentemente no fue tal. Y las diferencias entre el kirchnerismo representado por Unidad Ciudadana y el Perottismo resurgieron luego de que se conociera cómo se establecieron las representaciones en el Departamento Castellanos.

Esas diferencias las dieron a conocer desde Unidad Ciudadana, a través de un comunicado: “hacemos saber a afiliados, adherentes y al público en general que las listas del PJ departamental no reflejan fielmente la tan mentada unidad y la representatividad de organizaciones del movimiento peronista. Dicha unidad, muy declamada por representantes mandados por el perottismo, no se ve reflejada en la realidad cuando se confeccionan las listas del partido en el departamento Castellanos: más del 90% de los lugares corresponden al perottismo, mientras que al resto de las agrupaciones no les queda otra opción que mendigar lugares o tener la dignidad de pedir lo que corresponde con la certeza del destrato y el rechazo. Se nos ha acusado de no ir a “todas las reuniones” en las cuales ya estaba todo el temario y las acciones a seguir predeterminadas, cuando surgía alguna diferencia, por más pequeña que fuera, era acallada o no tenida en cuenta. A pesar de haber perdido la provincia y la ciudad de Rafaela siguen con la misma soberbia, manejándose como patrones de estancia”.

“Como agrupación dentro del peronismo siempre nos hemos diferenciado del perottismo ofreciendo otra opción a la población interpelada por nuestras tres banderas, lo hacemos desde las elecciones del 2017 de forma ininterrumpida y lo seguiremos haciendo, el kirchnerismo en Rafaela merece ofrecerle a la ciudadanía una opción diferente que la que hacen los hijos políticos de Reutemann y Menem”, agregan.

“Por último, hacemos un sincero ofrecimiento al resto de las agrupaciones que se sienten representadas, parte y participes de los 12 años maravillosos que nos dieron los gobiernos de Néstor y Cristina a dejar de mendigarle lugares al perottismo, en este caso representado por el senador de nuestro departamento, actuar en verdadera unidad y equidad para recuperar el partido, la ciudad, la provincia y la nación”, concluyeron desde Unidad Ciudadana Departamento Castellanos.