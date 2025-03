Más estrategias para “vender mejor nuestra producción”

Este jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Sociedad Rural de Rafaela se desarrolló una charla de interés para socios y productores de la región, enfocada en “Vender mejor nuestra producción”.

A cargo del Mg. Ing. Agr. Luis Mondino, especialista en la comercialización agrícola e integrante de la Comisión Directiva de la entidad, la charla permitió entender la actualidad y las opciones que tienen los productores para hacer valer sus granos.

“Pusimos el foco en dos herramientas de todo lo que hay en el mercado para cubrir precios de trigo, soja y maíz. Las más simples, la que menos riesgo tienen y la que más fácil son de entenderse, para que los productores empiecen a dar sus primeros pasos en cubrir sus precios”, dijo en la actividad que forma parte de la nutrida agenda que propone en su trigésimo aniversario el Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias de la SRR, contando con la presencia de las principales autoridades de la entidad.Según Mondino, “hay muchas cosas que entender, muchos mitos que bajar, muchas cosas que explicar de los mecanismos con los cuales funcionan estos mercados financieros, pero siempre haciendo foco en lo más simple. Básicamente son las opciones de compra de put y la compra de call, y llevados hasta vencimiento para hacer cobertura de precios y no la especulación. Acá no vamos a hacer nada de especulación financiera, ni de ganar o perder plata, simplemente cubrir los precios y despejar esa duda”.Es entonces que “siempre el productor va a ser tomador de precios, siempre tiene la duda de a cuánto va a vender su producción, que conoce como hacerla y en eso todos son buenos, pero no sabe a qué precio la va a vender. Para eso hay herramientas para ponerle precio a la producción, por otro camino distinto del de la mercadería y que le permite al productor estar más tranquilo e ir despejando esa duda”.

Se ofreció una estrategia de venta simple, con fines de cobertura y no especulativos, a través de sociedades de bolsa para generar rendimientos monetarios, con pisos de precios y con seguros de suba, por lo tanto no permite que haya pérdida de fondos para el productor, teniendo en cuenta la fluctuación de los mercados.

Además del intercambio con el auditorio, la charla incluyó una variedad de ejemplos para que la estrategia se comprenda en todos los escenarios que presentan los granos en la actualidad.