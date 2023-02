Marcelo Lombardo: “Valoramos el planteo de Cocco y el compromiso de la oposición”

Hace unas semanas, el Secretario General del SEOM, Darío Cocco, exponía una serie de problemáticas respecto a las condiciones del equipamiento y la infraestructura municipal que generaban cierto malestar entre los trabajadores. Por ello, el intendente Luis Castellano convocó a un encuentro en donde participaron referentes del SEOM y una importante cantidad de funcionarios para poner en marcha el Plan Potenciar Capital Humano, un programa que tiene como objetivo la transformación integral de la administración pública, como la provisión de insumos y herramientas, reparación y recambio de flota de vehículos, mejoras en infraestructura, entre otros.

Días más tarde, Cocco avanzó en un encuentro con los concejales de la oposición, quienes manifestaron su compromiso en pos de mejorar estas condiciones en el marco de un plan razonable de mediano y largo plazo.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo expresó su satisfacción por estos avances porque reconoce en la vía del diálogo, “la mejor forma de resolver problemáticas que no son sencillas de gestionar porque los servicios en la ciudad se deben seguir prestando con la calidad y la continuidad que el vecino necesita”.

“El tema del equipamiento y la infraestructura es una de nuestras líneas de trabajo, que se hace de manera sostenida, aunque claramente los recambios de equipamiento y mejoras muchas veces no se dan con la continuidad que uno quisiera, por muchísimas razones que no tienen que ver con falta de voluntad política. Tienen que ver, por ejemplo, con plazos administrativos, con problemas de stock, con modificaciones de precios por inflación y con problemas en sectores claves como ocurre con las cubiertas. Todo esto no indica que nos saquemos la responsabilidad, sino todo lo contrario, ponemos el doble de esfuerzo en la gestión para poder llevarlo a cabo. Claramente no son los tiempos ideales que uno quisiera y que el trabajador necesita, pero la ciudad debe seguir con su ritmo de prestación de servicios: los residuos se deben seguir recolectando a diario, las obras no pueden parar y asi con todo lo que se hace desde la gestión”, sostuvo Lombardo.

A su vez, destacó que, como referente sindical reconoce y comparte la necesidad de mejoras para los trabajadores y trabajadoras municipales.

En cuanto al planteo de Cocco y su encuentro con los concejales de la oposición, Lombardo manifestó que “valoramos este planteo que nos hace llegar Darío. Primero, porque es su deber como referente de los trabajadores municipales, y segundo, porque juntos generamos un plan de trabajo, acordamos prioridades y ya lo pusimos en marcha, lo cual nos parece que es un buen punto de partida”.

En cuanto a la reunión con los concejales de la oposición, Lombardo también lo rescató positivamente: “En el marco de este Plan de mejoras que denominamos Potenciar Capital Humano es indispensable que estemos todos juntos, Municipio, Sindicato y Concejales. Muchas de las cuestiones administrativas para compras y licitaciones pasan por el Concejo y qué mejor que la oposición esté de acuerdo en realizar este plan de inversiones”, remarco Lombardo, a lo que agregó: “creo también conveniente que el encuentro se haga más amplio y se convoque a todos los concejales. Todos tenemos diferentes grados de responsabilidad ante la ciudadanía y es sano que alcancemos acuerdos que traigan mejoras a los trabajadores pero que, al mismo tiempo, se busquen las alternativas más acertadas y razonables para no resentir la calidad en la prestación de los servicios, algo que los vecinos y vecinas de la ciudad necesitan a diario”, finalizó.