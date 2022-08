Gabriel Chumpitaz sobre la seguridad en Santa Fe: “Hoy vivimos el momento más crítico, peor que el de las mafias, hace 100 años”

En la noche de este viernes, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio) disertó en UCES Centro sobre “Narcocriminalidad, impacto y actualidad en nuestra provincia”. Previamente, brindó una conferencia de prensa, en un bar céntrico, en donde también estuvieron presentes Gisela Scaglia, Rodolfo Giacossa, Lisandro Mársico y Mauricio Basso.

“Esta es una nueva visión política, no solo en Rafaela sino en toda la Provincia, que tiene que ver con la conjunción de un montón de partidos políticos, que tenemos los mismos objetivos, pensamientos muy similares pero esencialmente, estamos dispuestos a defender los principios republicanos”, inició Chumpitaz. Respecto al tema que lo convocó a la ciudad, indicó que los “gobiernos locales pueden abordar este problema que tanto nos preocupa”.

“Deseamos profundamente que Rafaela no se convierta en el infierno que es Rosario”, indicó, antes de hacer una evaluación de la gestión en materia de seguridad del gobierno de Omar Perotti. “Hoy vivimos en la provincia de Santa Fe el momento más crítico, peor que el de las mafias, hace 100 años. Esto tiene que ver con varias cuestiones. Primero, con una tibieza gubernamental, no solo provincial sino también local. También hay un abandono del gobierno nacional. Por eso podemos ver el conurbano bonaerense inundado de fuerzas federales y solo 1.500 Gendarmes en toda la provincia. También vemos una justicia abolicionista, que todo ha permitido, que defiende al delincuente y no al ciudadano contribuyente. Vemos el peor escenario, pero con la esperanza de generar planes de gobierno que nos permita vivir en paz y en orden, que prometió Perotti pero nunca cumplió”, describió.

“Hay un eje social, en prevención, cultura, deporte y educación, que casi no se lo da importancia. A partir de ahí, se puede pensar en un programa integral. Considero que los gobiernos locales tienen una importancia, en donde pueden desplegar herramientas para poder contrarrestar uno de los mayores problemas que es la droga. Ya no el narcotráfico. Hoy el narcomenudeo es el mayor problema de Rosario que hay y en el microtráfico”, agregó. “La sociedad está atravesada por la droga: la policía está infiltrada, la política, la sociedad y la justicia también”.

Dijo que “es un error delegando la función política en el mando policial” y destacó la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad.