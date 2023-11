El PJ del departamento Castellanos ratifica su apoyo a Massa

Durante este miércoles 2 de noviembre se desarrolló un Plenario del Partido Justicialista de la ciudad de Rafaela en las instalaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), este encuentro encabezado por el senador provincial Alcides Calvo y el intendente de la ciudad de Rafaela Luis Castellano, se produjo como agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que han trabajado para las últimas elecciones que se han desarrollado el 22 de octubre apoyando a la candidatura de Sergio Massa Presidente como así también a la de German Martinez, Florencia Carignano y Diego Giuliano como Diputados Nacionales por Santa Fe, reuniendo a casi un centenar de dirigentes de distintas agrupaciones gremiales, simpatizantes y vecinalistas que sumaron su voluntad a la campaña electoral.

En ese mismo sentido también sirvió para comenzar a diagramar el proceso electoral del próximo 19 de noviembre en el Balotaje, donde se convoca a todos los simpatizantes, militantes y a aquellos independientes a acompañar a Sergio Massa como presidente y su proyecto de gobierno de unidad nacional convocando a los mejores en su rubro para construir el país que los argentinos se merecen.

También se manifestaron en repudio de la actitud antidemocrática y agresiva sufridas por algunos locales partidarios de otros espacios políticos de la localidad y la región mediante consignas de agravios por parte de aquellos militantes que acompañan a las consignas liberales.

El senador Calvo expresaba en el lugar “Un agradecimiento a todos los que están presentes y a quienes conforman la Confederación General del Trabajo que nos han cedido las instalaciones, y por qué no a quienes no pudieron venir hoy, sabemos el acompañamiento que tenemos y queremos reconocerlo, queremos rescatar el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo, gracias a todos los que en alguna medida nos pudieron acompañar, fiscales, fiscales generales y los locales partidarios en distintos barrios de la ciudad. Tengo la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando buscando el voto de quienes no nos han elegido, dialogando, presentando las propuestas de nuestro candidato por que realmente estamos convencidos de que el camino es con Sergio Massa Presidente, tenemos que redoblar los esfuerzos por que el buen resultado obtenido en las generales necesitamos repetirlo y aumentarlo, sabemos que el presente es difícil y complicado pero estoy convencido que el futuros con Massa es con producción, defendiendo a la industria nacional, a la salud y a la educación pública”.