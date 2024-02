El duro calificativo de los concejales del PJ a la gestión de Viotti

El bloque de concejales del PJ calificaron de “Desorientados” a los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, dando por finalizado el “período de gracia” que tuvo la gestión de Leonardo Viotti como intendente que coincidió con el período estival. Ahora, Juan Senn, Valeria Soltermam, María Paz Caruso y Martín Racca dieron inicio al año político, a dos semanas del comienzo del período de sesiones ordinarias en el Cuerpo Legislativo.

En un comunicado emitido por la cuenta @bloquepjrafaela en la red social X (exTwitter) emitieron su postura, que pareció ser la respuesta a una publicación de un medio electrónico, al cual tildaron como “propio”.

En ese texto, titulado “¿Populismo oportunista? Concejales kirchneristas se acordaron de la inseguridad” el medio indicó que “En los últimos días, los concejales kirchneristas de Rafaela han levantado la bandera de la inseguridad, expresando una urgencia por abordar un problema que, como la mayoría sabe, ha sido descuidado durante demasiado tiempo en la ciudad”.

En otro párrafo se indicaba que “Durante más de tres décadas, Rafaela ha sido gobernada mayormente por representantes del kirchnerismo, tanto a nivel local como provincial. En ese lapso, la inseguridad ha sido una preocupación constante entre los ciudadanos, con índices delictivos que no han mostrado mejoras significativas a lo largo de los años” y concluía diciendo “La cuestión aquí, es saber si estos representantes políticos están realmente comprometidos con abordar los problemas que aquejan a la ciudad, o sí simplemente tratan de capitalizar electoralmente, una situación que no lograron resolver mientras estuvieron en el poder”.

La respuesta

Claramente, el posteo en X es una respuesta a esto. “Desorientados. Así se encuentra el Ejecutivo actua, que en lugar de resolver las crecientes problemáticas, desde su propio medio realizan publicaciones con intenciones de agresión a nuestro bloque”, dicen

Desorientados

“Nosotros creemos que hay que construir y no destruir, que Rafaela es diferente y está para más”, dijeron y agregaron: “Ojalá que en el día a día el gobierno actual de Rafaela lo comprenda. No vamos a ser parte de agresiones. No es la política que vamos a hacer ni promover”.

¿Cómo seguirá el tema?