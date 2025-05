El artista de Rafaela que... ¿influyó en el show de Lali?

Lisandro Ruíz Díaz reza en su documento. En Rafaela, se lo conoce directamente como “Lichi”. Pero se hizo famoso como comunicador, escritor influencer y músico, a través de su cuenta de IG @Lichigrams.

Recientemente, usó sus redes sociales para contar una anécdota de la cual, aún quisiera saber alguna explicación. “Es una cosita divertida que pasó”, dijo, en referencia al show de Lali en Velez Sarsfield, el pasado sábado, en donde él estuvo presente.

no sé qué pasó @lalioficial pero soy tu soldado pic.twitter.com/K2gJQNAOpX — LICHI (@lichigrams) May 27, 2025

Vestido con la camiseta de Atlético de Rafaela, Lichi contó que en la última Marcha del Orgullo, en la plaza de Mayo, él tocó con su banda y cerró el espectáculo con N5, una canción de Lali.

“Nos pareció divertido con la banda terminar el show con ese tema y, cuando termina, hacer una referencia a Rage Against The Machine”, específicamente, con el tema “Killing in the name of”.

“El sábado estaba en el campo delantero viendo a Lali y cuando termina N5, pasa exactamente lo mismo que yo hice en mi show. La misma referencia, en el mismo lugar”, dijo.

“Es un honor que un arreglo nuestro haya terminado ahí. Me interesa saber, de curioso... porque si fue casualidad, ya es una gran anécdota. Pero esta canción no te lleva naturalmente a eso. Pero fue super divertido, el show fue excelente. Viva Lali”, remató.