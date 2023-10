Aportes provinciales a instituciones del Departamento Castellanos

Luego de gestiones conjuntas realizadas por el senador Alcides Calvo y las instituciones con las presentación de los proyectos correspondientes, se puede concretar dicha instancia, donde el Club Ciclista de Rafaela resultó beneficiado con un subsidio para la concreción de importantes mejoras edilicias en la residencia para deportistas. Por su parte el Centro Amigos del Arte de Sunchales recibió un aporte no reintegrable destinado a la adquisición equipamiento tecnológico para el desarrollo de actividades especiales.

Estas Instituciones del Departamento Castellanos, se suma a las acompañadas con anterioridad y a otras con las que se continúa trabajando en la presentacion de documentacion para avanzar en el crecimiento de cada una de ellas en la creación o mejora de espacios necesarios y equipamiento para que la comunidad de las que forman parte cuenten con mayores y mejores propuestas de inclusión y participación para niños, jóvenes y adultos.

Calvo manifestó al respecto, “Es sumamente importante el apuntalamiento que da el gobierno provincial de Omar Perotti a las instituciones intermedias y no gubernamentales para la realización de distintas actividades culturales sociales o deportivas, nuestra gestión es acercar, ser el nexo para transmitir los proyectos de esas instituciones y generar un contacto fluido con el gobierno a través de los distintos Ministerios, que conozcan sus proyectos y propuestas, pero sobre todo que las puedan ayudar a concretar sus objetivos, por ello quiero agradecer la confianza que nos brindan las instituciones pero principalmente al gobierno de Omar Perotti por hacer realidad muchísimos sueños que no se pudiesen concretar de no ser por este tipo de apoyo”.