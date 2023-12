Acuerdo salarial en la Mesa Territorial del SEOM: 15% en diciembre y 15% más en enero

Este miércoles volvió a reunirse la Mesa Territorial, compuesta por Intendentes y Presidentes Comunales de las administraciones adheridas a SEOM, junto a la Comisión Directiva de la organización conducida por Darío Cocco, que representa a 48 localidades a nivel provincial.

Las partes acordaron fijar un aumento salarial del 15% para el mes de diciembre y del 15% para el mes de enero, alcanzando un incremento total acumulado de 125% y del 140% respectivamente.

NUEVAS GESTIONES

Cabe destacar que este fue el primer encuentro para una importante cantidad de autoridades que asumieron en los últimos días su primera gestión al frente de varias de las municipalidades y comunas que forman parte del área de actuación de SEOM.

En ese contexto, el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, comenzó dando la bienvenida a los nuevos integrantes de la mesa, enfatizando en la responsabilidad asumida y la necesidad de trabajar en conjunto: “Tenemos que valorar la oportunidad que nos da esta mesa. No siempre vamos a estar de acuerdo, entendiendo que ustedes tienen que atender los intereses de la ciudadanía en su conjunto y nosotros los de los trabajadores, pero siempre hemos logrado construir consensos.”

DIÁLOGO PERMANENTE

En referencia a la coyuntura actual, manifestó que “si no nos contenemos, si no nos cuidamos, si no damos nuestro mejor esfuerzo para que no nos impacten tanto las dificultades, entraremos en zona de crisis y uno en crisis resuelve mal. El diálogo tiene que ser permanente porque esa es nuestra esencia y nuestra cultura, y porque tenemos la tarea monumental de contener las necesidades de los trabajadores.”