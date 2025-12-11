Vía Punta Alta / Adultos mayores

Vuelve la Matiné +60 a Punta Alta

Será este sábado 13 de diciembre a las 18 horas en el Salón Luz y Fuerza (Rivadavia 441). La entrada es libre y gratuita.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

11 de diciembre de 2025,

Vuelve la Matiné +60 a Punta Alta
Punta Alta: gran concurrencia en la Matiné de adultos mayores

Este sábado 13 de diciembre a las 18 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Matiné +60 en el Salón Luz y Fuerza (Rivadavia 441). La entrada es libre y gratuita.

Esta propuesta recreativa, organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, invita a los adultos mayores a disfrutar de una tarde de baile, música y karaoke.

En esta ocasión se contará con la participación de Claudia Camargo y Ladies Grupo Coreográfico de Ritmos, quienes se encargarán de ponerle ritmo y energía al evento. Además, los asistentes podrán llevar su equipo de mate para compartir y disfrutar durante la tarde.

Temas Relacionados

MÁS DE Adultos mayores
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS