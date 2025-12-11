Vuelve la Matiné +60 a Punta Alta

Este sábado 13 de diciembre a las 18 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Matiné +60 en el Salón Luz y Fuerza (Rivadavia 441). La entrada es libre y gratuita.

Esta propuesta recreativa, organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, invita a los adultos mayores a disfrutar de una tarde de baile, música y karaoke.

En esta ocasión se contará con la participación de Claudia Camargo y Ladies Grupo Coreográfico de Ritmos, quienes se encargarán de ponerle ritmo y energía al evento. Además, los asistentes podrán llevar su equipo de mate para compartir y disfrutar durante la tarde.