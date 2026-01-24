Verano 2026: primera jornada del Pehuen Rock

La primera de las dos jornadas del Pehuen Rock se desarrollará esta noche en la Peatonal Brown de Pehuen Co.

Desde las 22:30, con acceso libre y gratuito, se presentará Zoom, banda tributo a Soda Stereo.

Pehuen Rock tendrá una nueva edición, organizada por el Municipio a través de la Dirección de Cultura.

La segunda jornada, en tanto, se desarrollará el sábado 31, con la presentación de Kaiser Carabela.

Desde la comuna afirmaron: “la importancia de seguir generando propuestas culturales y musicales que acompañen la temporada, fomenten el encuentro y consoliden a Pehuen Co como un destino turístico con actividades para todos los públicos“.