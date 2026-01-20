Verano 2026: Pehuen Co presentó alta ocupación los fines de semana

Una ocupación casi del 100% tuvo Pehuen Co durante los fines de semana de la primera quincena de enero de 2026, de acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Turismo.

En tanto, los días hábiles del comienzo del año, indicaron que el índice se estableció en torno al 78%.

Esta tendencia de lleno total los fines de semana, se repite desde hace varias temporadas, al igual que las estadías por pocos días como sucede en la mayoría de los destinos turísticos del país.

Los días correspondientes al Año Nuevo sumados al feriado puente del 2 de enero y el fin de semana del 10 y 11 marcaron el pico de asistencia, de acuerdo al conteo que se hizo en la rotonda de acceso a la villa turística.

Los datos de la oficina de turismo indican que la provincia de Buenos Aires es la que más visitantes provee, aunque también hay fuerte presencia de pampeanos, como cada temporada.

Accedieron al principal destino turístico rosaleño turistas de CABA, Córdoba y Río Negro, como más destacados.

El 57% de los turistas visitaba Pehuen Co por primera vez.