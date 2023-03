Uset habló sobre la medida de fuerza del Sindicato de Trabajadores Municipales

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset habló sobre la medida de fuerza que lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores Municipales. “Apenas dos días después de finalizar un paro de 48hs que se extendió hasta el martes y con el diálogo abierto, el Sindicato de Trabajadores Municipales anunció una nueva medida de fuerza, con una retención de servicios para este jueves y un paro de 72hs desde el domingo a la noche”.

“Esta nueva medida, intempestiva y totalmente desmesurada, nos impide nuevamente realizar la prestación de servicios correspondiente a los vecinos rosaleños”, aseguró el intendente Mariano Uset.

“Este jueves realizaron una retención de servicios, donde no solamente no se permitió realizar las tareas de las distintas cuadrillas de servicios y obras como recolección de residuos voluminosos y domiciliarios, barrido y obras, sino que tampoco se permitió el ingreso ni el egreso de otros trabajadores como el caso de personal que debía realzar inspecciones de habilitación de comercio no pudo salir, o las personas que tenían turno para rendir exámenes para licencias de conducir, y pese a que las esperaban para tomarles el examen, desde el Sindicato no los dejaron ingresar”.

“Y en el transcurso de la mañana, teniendo en cuenta el feriado del viernes, el sindicato anunció un paro de 72 horas, pese a que el diálogo por los reclamos que hacen se encuentra abierto y hubo reuniones esta semana”, manifestó el intendente.

Cabe mencionar que estas medidas de fuerza no son en reclamo de mejoras salariales, ya que hace pocas semanas se acordó en paritarias un incremento salarial de 39% para este semestre.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que “se nombraron jefaturas de planta como se había acordado, designando desde el Ejecutivo a empleados municipales de esas mismas áreas de acuerdo a sus méritos, responsabilidad y antigüedad”.

“Sin embargo, desde el STM cuestionan dos de esas jefaturas, que justamente se trata de empleados que no tienen afiliación al gremio”.

“Uno de esos casos es el de una mujer, que realiza un gran desempeño al frente del área de barrido y que en reconocimiento a su gran labor se la designó a como jefa de su área, siendo la primera vez que una mujer ocupa ese lugar”, concluyó Uset.