UPSO abrió las inscripciones para la oferta académica 2026 en Punta Alta

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) abrió las inscripciones para la oferta académica del ciclo 2026 en la sede de Punta Alta.

Se dictarán las carreras de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias (Modalidad presencial) y la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos (modalidad presencial, destinada únicamente a estudiantes que se encuentren cursando la Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas).

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial: www.upso.edu.ar/oferta-academica

“La propuesta educativa es gratuita, con perfil emprendedor y sin examen de ingreso”, indicaron.