Vía Punta Alta / Estudiantes

UPSO abrió las inscripciones para la oferta académica 2026 en Punta Alta

La Universidad dictará la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos (para estudiantes que se encuentren cursando la Diplomatura en Operaciones Logísticas).

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

2 de octubre de 2025,

UPSO abrió las inscripciones para la oferta académica 2026 en Punta Alta
UPSO

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) abrió las inscripciones para la oferta académica del ciclo 2026 en la sede de Punta Alta.

Se dictarán las carreras de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias (Modalidad presencial) y la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos (modalidad presencial, destinada únicamente a estudiantes que se encuentren cursando la Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas).

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial: www.upso.edu.ar/oferta-academica

“La propuesta educativa es gratuita, con perfil emprendedor y sin examen de ingreso”, indicaron.

Temas Relacionados

MÁS DE Estudiantes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS