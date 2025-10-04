Vía Punta Alta / Tránsito

Tránsito: continúan vigentes las licencias digitales en la provincia

Se estableció el 30 de noviembre como fecha.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

4 de octubre de 2025,

Tránsito: continúan vigentes las licencias digitales en la provincia
Licencia de conducir digital

Se prorrogó hasta el 30 de noviembre la vigencia de licencias de conducir digitales y constancia de trámite aprobado en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio de Coronel Rosales indicaron que “quienes hayan tramitado su licencia de conducir y cuenten con la licencia digital junto con la constancia de trámite aprobado podrán circular normalmente”.

Esta disposición se debe a las “demoras que persisten en la entrega de insumos para la impresión de licencias plásticas”, indicaron.

La recomendación es circular con las credenciales correspondientes, las que serán solicitadas en los operativos de control.

