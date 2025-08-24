Desde el viernes pasado las personas que viajan en las líneas 501, 502, 503, 503BIS, 504, 504BIS, 505 y 510 pueden abonar sus boletos con más opciones. SUBE suma nuevos medios de pago para viajar en colectivos de Coronel Rosales.

OPCIONES

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Tarjeta SUBE física o digital.

Código QR.

“El valor del boleto es el mismo que pagando con una SUBE registrada. Además, quienes utilicen SUBE física o digital seguirán accediendo a los beneficios locales definidos por la Municipalidad”, indicaron desde la empresa.

Cómo usar cada medio de pago:

Tarjeta, celular o reloj: indicar al chofer el destino y acercar el medio de pago elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice “Acercá tu tarjeta”.

Código QR: indicar al chofer el destino, generar el código en la billetera virtual y apuntarlo de frente a la cámara, ubicada en la parte inferior del validador para que pueda ser escaneado.

“La apertura del sistema SUBE, que permite ofrecer nuevas alternativas de pago en el transporte público, forma parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno Nacional a través del decreto 698/2024 y se lleva adelante gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina, Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA”, agregaron.