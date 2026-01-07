Solicitan que ABSA exima del cobro a los vecinos de Punta Alta

Los concejales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto por que se solicita que ABSA exima del cobro de servicios de agua potable y desagües cloacales a los vecinos de Punta Alta.

Se pide que la medida comience a regir a partir de este mes y tenga vigencia hasta que se normalice el servicio.

“Sostenemos que no puede cobrarse un servicio que no se presta. Hoy ABSA continúa facturando el 100% de sus servicios, cuando la realidad demuestra una prestación nula o extremadamente deteriorada”, aseguró el concejal Santiago Maidana.

“Esto afecta la salud, la dignidad y la vida cotidiana de miles de vecinos”, agregó.

Además se solicita la intervención autoridades competentes como la Autoridad del Agua, del área de Defensa del Consumidor.

“Desde nuestro bloque pedimos al intendente Rodrigo Aristimuño acompañe este reclamo que defiende a los vecinos”, dijo Maidana.

Desde el espacio libertario se explicó que “la iniciativa surge como respuesta a la grave y sostenida deficiencia del servicio, que en numerosos barrios de la ciudad se traduce en falta total de presión, ausencia de agua potable durante días o semanas, y una emergencia sanitaria y ambiental provocada por desbordes cloacales permanentes en distintos puntos de la ciudad”.

“Todos juntos debemos defender los derechos de los vecinos hasta que se hagan las obras que solucionen definitivamente estas graves problemáticas”, finalizó