Ayer por la mañana, con buena convocatoria, se realizó la movilización convocada por ATE ante la situación de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas.

“Marchamos firmes junto a los trabajadores que sufren el cierre y el progresivo desguace de la obra social estatal IOSFA”, indicaron desde la entidad gremial.

Bajo la consigna: “Sin salud no hay mañana,la salud es un derecho, no un negocio”, gremialistas, afiliados y vecinos hicieron sentir su voz y presencia en la mañana del martes puntaltense.

“No vamos a permitir el vaciamiento de IOSFA. Necesitamos de todos y todas para poder defender lo que nos pertenece como clase trabajadora”, afirmaron.

El punto de partida fue la sede de ATE, en paso al 300. Tras recorrer calle Irigoyen llegaron a la sede de IOSFA, donde entregaron un petitorio para las autoridades.

Además de los dirigentes locales participaron de la manifestación la Secretaria Adjunta Nacional Mercedes Cabezas, el Secretario General de Provincia Claudio Arévalo, la Secretaria Adjunta Provincial Eliana Aguirre y el Secretario General de CTA Autónoma Oscar De Isasi, Con los Secretarios Generales de Patagones, de Villarino, Tandil, Beriso y trabajadores de IOSFA Mar Del Plata. “Demostrando que la lucha por IOSFA es colectiva, federal y profundamente justa”, concluyeron con una publicación en sus redes sociales.