Sin redes: Jonathan Luna, el asesino de Micaela Ortega, no podrá acceder a ellas

El Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Bahía Blanca resolvió prohibir el acceso a redes sociales a Jonathan Luna, asesino de Micaela Ortega, de 12 años, en un caso que tuvo al primer condenado por grooming.

La resolución del juez Claudio Brun establece la prohibición absoluta de utilizar redes sociales mediante teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las redes a través de diferentes dispositivos fueron la herramienta de la que se valió Luna para cometer el crimen.

Esto se da a raíz de la denuncia de la madre de Micaela, Mónica Cid, quien manifestó haber recibido mensajes a través de Facebook, desde cuentas vinculadas al asesino.

“Espero que algún día usted me pueda perdonar”, “hoy estoy pagando mi error”, le habría escrito Luna a través de Messenger desde una cuenta denominada Jon Jony.

El juez consideró que “el acceso a redes sociales en este caso puede vulnerar los derechos de las víctimas y permitir la continuidad de conductas ilícitas desde el ámbito penitenciario”. Por ello, ordenó que Luna solo podrá comunicarse con familiares y su defensa a través de teléfonos fijos controlados por el Servicio Penitenciario, además de visitas regulares y comunicación institucional.