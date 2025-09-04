Vía Punta Alta / Aumento de precios

Según el CREEBBA la inflación de agosto fue del 1,8%

En el bimestre acumuló un 3,4%, cifra que puede trasladarse a un aumento en las tasas municipales de Coronel Rosales.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

4 de septiembre de 2025,

Se conoció la inflación de agosto.

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), dio a conocer el índice de inflación del mes de agosto. El mismo llega al 1,8%.

Con esta cifra, la inflación bimestral alcanza el 3.4%.

Esta cifra, de acuerdo a las facultades otorgadas al intendente Rodrigo Aristimuño, puede traducirse en un aumento en las tasas municipales.

Este incremento puede darse a partir de septiembre en todos los tributos vigentes en Coronel Rosales.

Con los datos actualizados, la inflación acumulada en el año es del 18,5% y la variación anual asciende al 32%.

