Vía Punta Alta / Fuerzas Armadas

Se realizó una nueva Jornada de Vinculación Tecnológica en Puerto Belgrano

Fue en la ESOA. Contó con la participación de empresas tecnológicas regionales y estudiantes.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

29 de agosto de 2025,

Se realizó una nueva Jornada de Vinculación Tecnológica en Puerto Belgrano
Se realizó una nueva Jornada de Vinculación Tecnológica en Puerto Belgrano. (Foto: Gaceta Marinera).

El último martes, en instalaciones de la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA) se desarrolló la IV Jornada de Vinculación Tecnológica.

Contó con la participación de empresas tecnológicas regionales y estudiantes.

Esta jornada se realiza de manera bianual desde 2019 y tiene como objetivo fortalecer el intercambio de conocimientos y proyectos en materia científica y tecnológica.

Entre los expositores estuvieron el ingeniero Maximiliano Córdoba, director de Palta Tech SA y el ingeniero Mateo Lorenzo, representante de REDIMEC.

También disertaron Leonardo Palmieri, representantes de NEWSAN, sobre el desarrollo de un simulador de navegación, y el ingeniero Diego Paterno, de Sistemas Navales, quien presentó un robot de georreferencia para la Antártida y un radar integrador para superficie y drones.

Uno de los momentos más destacados fue la exposición del ingeniero Bernardo Arce, de INVAP, quien detalló los trabajos realizados junto a la Armada en modernización de buques, radares y proyectos de sostenimiento de equipamiento estratégico.

La jornada concluyó con la presentación de los ingenieros Christian Galasso y Fernando Borja, centrada en los avances de 15 años de investigación y desarrollo sobre bancos de bombas hidrodinámicas.

Temas Relacionados

MÁS DE Fuerzas Armadas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS