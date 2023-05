Se realizó el acto oficial en homenaje a los trabajadores en su día

Este lunes tuvo lugar en nuestra ciudad el acto oficial del Municipio por el 1° de mayo, “Día Internacional de los Trabajadores” y que se realizó en la plazoleta que les rinde homenaje. Estuvo encabezado por el secretario de Salud, Carlos Gabbarini, quien estuvo en representación del intendente Mariano Uset.

En su discurso Gabbarini afirmó: “El trabajo es la herramienta clave para el crecimiento de las personas. A partir de ahí uno se desarrolla, por eso creo que la frase el trabajo dignifica, a pesar de vieja, es cada vez más actual. Nos toca vivir varias crisis en nuestro país que ponen en peligro esa dignidad del trabajo. Cuánto esfuerzo hay que hacer para poder lograrlo, para poder tenerlo y para poder mantenerlo”.

“Quiero hacer un reconocimiento a toda esa gente que la pasó muy mal, que necesitó ayuda que nunca pensó que iba a necesitar para subsistir, y que se pudo recuperar trabajando. A ese pequeño comerciante, ese almacenero, al productor agropecuario, que se levantan todos los días para generar fuentes de trabajo”, remarcó el actual Secretario de Salud, quien se refirió a la situación vivida también durante la pandemia.

“Me tocó recibir a mucha gente que quería trabajar, quería trabajar y la situación epidemiológica, el riesgo, el desconocimiento y un montón de cuestiones no se lo permitían. Si no trabajaban no podían llevar su pan, su comida, no podían cumplir con sus obligaciones ni pagar a sus empleados para su propio crecimiento. Por eso me parece que esa dignidad del trabajo se reforzó mucho con la pandemia”, dijo.

En el lugar, destacó el motivo del monumento que domina la plazoleta y que simboliza la bicicleta, el vehículo en el que se movilizaban los rosaleños cuando Punta Alta transitaba sus primeros años de vida.

“Muchos de nosotros, yo particularmente y muchísimos de ustedes, descendimos, estamos y vivimos en esta ciudad por gente que se subió a una bicicleta y construyó su vida a partir del trabajo. Un símbolo como esta bicicleta que hizo grande esta ciudad. El trabajo dignifica y la dignidad del trabajo creo que es irreemplazable”, concluyó.