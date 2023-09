Se realizará la 1° edición de “Primavera Stereo” en Plaza Moreno

El domingo 24, a partir de las 15hs, se llevará a cabo la primera edición del festival “Primavera Stereo”, organizada por el Municipio. Se presentarán bandas de rock de nuestra ciudad en la Plaza Belgrano.

En el centro de la plaza, se presentarán bandas locales emergentes y consolidadas de la escena del rock local como “Mate” y “Forchete”, con un cierre homenaje a Soda Stereo a cargo de la banda tributo “Dynamo Stereo”, que viene tocando en distintos escenarios de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Gral. Cerri, Tres Arroyos y la región.

También se presentará “Mate!”. Es una banda de Punta Alta, y regresa a los escenarios de la cuidad. En esta oportunidad con su formato original: Ramón Vargas en guitarra y voz, Víctor Vargas en batería y Marcos Pezelj en bajo. Mate! cuenta con dos discos en los que han participado Lito Nebia, Jorge Araujo (ex Divididos) Ariel Minimal (Pez), Edu Schmidt (ex líder de Árbol), entre otros.

Y por su parte Forchette, es un cuarteto integrado por jóvenes de 15 y 16 años que reviven las épocas del rock más clásico de Pappo blues y Riff. Además subirán al escenario artistas y bandas invitadas durante la jornada.

Además, subirán al escenario artistas y bandas invitadas como “Eclipsodia”.

El espectáculo será totalmente gratuito, y se invita a público a colaborar llevando alimentos no perecederos que serán entregados al comedor “Pan de vida”.

“Primavera Stereo” tendrá una segunda edición. Será el 14 de octubre desde las 13 horas en “Plaza Carrasco”, Pehuen Co.