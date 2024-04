Rosario debuta en el clasificatorio al Regional Amateur

Tras 16 años de ausencia Rosario Puerto Belgrano regresa a competencias nacionales. Lo hará esta tarde cuando visite a Atlético Monte Hermoso a partir de las 16 horas por el clasificatorio al Regional Amateur.

Para el debut el DT Horacio Schumacher dispuso una formación alternativa conformada por suplentes y juveniles a excepción del arquero Gabriel Sanhueza, quien fue expulsado el último viernes ante Tiro Federal.

El árbitro del partido será Walter Vargas de Coronel Suárez.

El rival, que pertenece a la Liga de Coronel Dorrego, tiene como entrenador a Edel Fernández y, entre los jugadores conocidos para el público puntaltense, tiene a Damián Fernández (ex Rosario que hoy estará ausente), Bruno Arias (arquero ex Sporting y Tiro Federal), Nicolás Lozano (ex Sporting) y Matías “Polaco” Martin (ex delantero de Tiro Federal y el fútbol israelí).

Integran además la Zona “1″ de la Región Bonaerense Pampeana Sur, Social Ascasubi (próximo rival del Tricolor, el miércoles 1 de mayo) y 12 de Octubre de Médanos.

La formación de Rosario será la siguiente: Gabriel Sanhueza; Felipe Brun, Santiago Melinger, Mariano Cáceres, Francisco Chua; Santiago Ortuño, Nahuel Gregorachuk, Mateo Mussini, Román Astudillo; Jonathan Arias y Juan Bautista Garay. DT: Horacio Schumacher.

En el banco de relevos estarán: Alejo Rodríguez, Ezequiel González, Jeremías Arguello, Josué Martínez, Matías Aranda, Francisco Navarrete y Alan Blanco.