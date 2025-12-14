Quedó inaugurada la temporada en Pehuen Co

Este sábado a las 9 hs quedó inaugurada una nueva temporada estival en Pehuen Co.

“Con la llegada de los primeros turistas, los recibimos como nos gusta, con gestos simples que reflejan la calidez de nuestra comunidad”, indicó el intendente Rodrigo Aristimuño en su red social.

Los guardavidas de la localidad turística realizaron su tradicional simulacro. Además, las aguas fueron bendecidas por el diácono José Nievas.

“Quiero agradecer especialmente a los comerciantes locales, que una vez más colaboraron para que estos obsequios sean posibles, acompañando el inicio de una temporada que es fundamental para el desarrollo de Pehuen Co”, agregó el Mandatario.

“El turismo es una actividad clave para la economía local. A quienes nos visitan, les deseo una excelente estadía; y a nuestros vecinos y vecinas que van a trabajar durante los próximos meses, mucho éxito y una gran temporada”, finalizó.