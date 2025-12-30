Vía Punta Alta / Estudiantes

Punta Alta: reconocieron a los mejores promedios y mejores compañeros de 2025

Se llevó a cabo este lunes en el Teatro Colón. La entrega de reconocimientos del Concejo Deliberante fue a los alumnos con mejores promedios de Secundaria, Adultos y Superior.

30 de diciembre de 2025,

Este lunes se llevó a cabo en el Teatro Colón la entrega de reconocimientos del Concejo Deliberante a los alumnos con mejores promedios de Secundaria, Adultos y Superior.

Las autoridades del Cuerpo Deliberativo, Municipales y de Educación entregaron los reconocimientos a los mejores tres promedios de cada modalidad, por cada establecimiento, y el mejor compañero de cada curso.

Mejor promedio de cada institución:

  • CENS 451: Barrios, Pía Aldana - Bachiller en Economía y Administración - 9.79
  • CENS 452: Fragapane Laura Liliana - BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION - 9.87
  • CENS 453: REY MARTINEZ FELICITAS ANDREA - BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES ESPECIALIZADO EN CARTOGRAFÍA - 8.94
  • CENS 454: DALMACIO Ana Laura - Economía y Administración - 9.43
  • EES 01: Azcona, Emiliana Soledad - Artes Visuales - 9.23
  • EES 02: LEAL FUENTES TOMAS EZEQUIEL - ECONOMIA Y ADMINISTRACION - 9.40
  • EES 05: Ferrari Parada Lucia - Bachiller en Ciencias Sociales - 9.82
  • EES 06: MORALES, IRIS MARLEN - Ciencias Sociales – 9.50
  • EES 07: ALVAREZ JAZMIN - BACHILLER EN ORIENTACION CIENCIAS NATURALES - 9.95
  • EES 08: MAYDANA, ROCIO BELEN - CIENCIAS SOCIALES - 10.00
  • EES 09: RIVERA LARA - BACHILLER ORIENTADO EN ARTE TEATRO - 9.65
  • EES 10: Chetcovich Alejandro - Ciencias Sociales - 9.40
  • EES 11: STREMEL CORDERO, Araceli Ariadna - Bachiller Ciencias Naturales - 9.56
  • EES 12: Palacios Racca Lucila Berenice Ciencias Sociales - 9.17
  • EES 13: GONZALEZ CHANTAL VALENTINA - EDUCACION FISICA - 9.55
  • EES 14: ESPÍNDOLA SOFÍA BELÉN - BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES - 9.51
  • EES 15: Iartaburo, Paola - Bachiller en Literatura - 9.62
  • EESA 1: DONNAY MIA - TENICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA - 9.56
  • EEST 1: ALONSO AGUSTIN - TECNICO MAESTRO MAYOR DE OBRAS - 9.26
  • Instituto Canossiano: REISSING CAMILA VICTORIA - BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES- 9.60
  • Instituto Centenarios: FRANCO, CARLOS IGNACIO – Electromecánica - 9.80
  • Instituto Estrada: Blanco Carla - Ciencias Naturales - 9.78
  • ISEE: URIARTE Maria Eugenia - Tecnicatura Superior en Radiología - 9.50
  • ISFD 79: GONZALEZ LORENA SUSANA - PROFESORADO DE INGLÉS - 9.39
  • ISFDyT 159: AGUIRRE, Noemí Beatriz - Profesorado de Educación Secundaria en Química - 9.73
  • ISFT 190 - RUEDA MARCELO JAVIER - ANALISTA DE SISTEMAS - 9.35

