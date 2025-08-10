Punta Alta: nueva Feria de Economía Circular

Este domingo 10 de agosto de 14 a 18hs se llevará a cabo en Punta Alta, una nueva Feria de Economía Circular, en la estación Solier (Rosales al 900). Organiza el Municipio de Coronel Rosales. Habrá más de 100 feriantes.

“Un espacio para promover la economía circular, el emprendimiento local y la sustentabilidad. Más de 100 feriantes te esperan con productos reutilizables, reciclados y artesanales, fomentando el consumo responsable y el cuidado del ambiente ”, indicaron.

Para participar de la próxima feria deberás comunicarte con el perfil de la @secretariadeculturaydeporte