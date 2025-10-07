Vía Punta Alta / Solidaridad

Punta Alta: el merendero “Sapucay” reabrirá sus puertas

Será este viernes 10 de octubre a partir de las 11 hs. en Jesús María 1245. El lugar volverá a reinaugurarse luego de ser incendiado hace más de un año de manera intencional.

Viviana Montenegro

7 de octubre de 2025,

Pasó más de un año, cuando un incendio intencional dejara a 70 chicos que comían en el Merendero Sapucay, sin un lugar físico. Ramona Obregón junto a su equipo, renacieron de las cenizas y no se dejaron vencer.

Entre la solidaridad y el trabajo cotidiano, reinauguraran el merendero en calle Jesús María 1.245 (barrio Ciudad Atlántida), este viernes 10 de octubre a partir de las 11hs.

“Luego, nos trasladaremos a la placita ubicada en Diagonal Sarmiento 725, donde festejaremos el Día del Niño con muchas actividades: Juegos para los chicos Regalos Una gran choripaneada. Los invitamos a traer el termo y el mate, para disfrutar de una tarde diferente, en comunidad, con alegría y unión”, indicó Ramona.

