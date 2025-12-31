Punta Alta: aprobaron un aumento de tasas del 20%

Este martes la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales aprobaron por unanimidad la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026 con una suba lineal de todas las tasas de aproximadamente 20% y la continuidad de los aumentos automáticos bimestrales según la inflación del CREEBBA.

Además, se rechazó la creación de una nueva tasa de Promoción de Protección Ciudadana. La misma se iba a destinar un 20 % de lo recaudado a los bomberos voluntarios.

Además del aumento de tasas del 20%, se aprobó algunos descuentos especiales a barrios y localidades del Distrito.