Puerto Belgrano: ceremonia de egreso de los aspirantes enfermeros

Este viernes 8 de agosto a las 12 hs se realizará en la Plaza de Armas de la Escuela de Suboficiales, la ceremonia de egreso de los Aspirantes Escalafón Enfermería, correspondiente a la Promoción N° 126.

El acto será presidido por el Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada, Capitán de Navío de Infantería de Marina, Eduardo Javier Mateo, quien estará acompañado por Autoridades Navales y Civiles de la zona, personal de la ESSA y familiares.

“Esta ceremonia marca un hito importante en el camino de estos 13 jóvenes, luego de tres años de instrucción académica y en el inicio de su carrera naval, constituyéndose en un momento de celebración y reconocimiento para ellos y sus familias. Durante la misma, se reconocerán con premios a los aspirantes que hayan obtenido los mejores promedios de egreso, y se procederá a la entrega de los diplomas de fin de curso”, indicaron desde la institución.