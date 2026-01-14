Presentarán un proyecto para eliminar la VTV

Desde su cuenta X, el diputado bahiense por la Sexta Sección Andrés De Leo, afirmó que presentará en la legislatura bonaerense un proyecto por el cual se elimine la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”, afirmó el legislador de la Coalición Cívica.

La iniciativa retoma una propuesta formulada cinco meses atrás y se inscribe en la antesala de un nuevo aumento autorizado por la administración de Axel Kicillof y que comenzará a regir antes del próximo fin de semana.

“La VTV suma un costo injustificado para millones de bonaerenses, al tiempo que señaló que los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros de tránsito", agregó.

De Leo también cuestiona la utilización de los fondos que genera la VTV. “No se ha traducido en obras desde 1996″, aseguró.