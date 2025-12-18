Preocupación en Punta Alta por la cantidad de incendios forestales

En un comunicado el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, Julio Chanquía, enumeró el resultado de una importante reunión a raíz de la gran cantidad de incendios de los últimos días.

“Ante la proximidad de la temporada estival y el incremento del riesgo asociado a las altas temperaturas, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, llevó a cabo una reunión de trabajo en su sede con el objetivo de fortalecer la prevención y la coordinación interinstitucional, a fin de reducir posibles riesgos para la comunidad”, indicó.

Del encuentro participaron representantes de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, de la Armada con sede en la Base Naval Puerto Belgrano, de la Base Infantería de Marina Baterías, de la Policía de Establecimientos Navales, de Bomberos Base Naval Puerto Belgrano, de la Federación de Sociedades de Fomento, del Distrito Scout, del Sector Agropecuario, y el meteorólogo Sr. Ricardo Arrieta, quienes coincidieron en la necesidad de anticiparse a escenarios de emergencia mediante acciones conjuntas y planificadas.

“Como resultado de la reunión, se acordó impulsar la adhesión al sistema APELL, un programa promovido por Naciones Unidas que tiene como finalidad preparar a las comunidades frente a emergencias industriales y desastres naturales, a través de la concientización, la planificación y la coordinación entre autoridades locales, instituciones, sectores productivos y la sociedad civil”, agregó.

“El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la elaboración de un Plan de Emergencia local, que permita atenuar riesgos, optimizar la respuesta ante eventuales incidentes y proteger a la población, priorizando la prevención y el trabajo articulado entre todos los actores involucrados”, continuó.

“La Asociación de Bomberos Voluntarios reafirma de este modo su compromiso con la seguridad comunitaria, la prevención de riesgos y el trabajo responsable y coordinado, convencida de que la anticipación y la cooperación son claves para afrontar un verano de alto riesgo”, finalizó.