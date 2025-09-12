Piden un estudio de siniestros en la ruta 229 para plantear la radarización

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante procura el cumplimiento de la ordenanza 3539. El mismo dispuso la creación del mapa de riesgo vial. Además, aplicarlo para relevar la ruta nacional 229.

“Se vienen repitiendo siniestros y desde nuestra bancada entendemos que debe analizarse la posibilidad de radarizar algunos de los tramos de la ruta 229. El pedido de la estadística de siniestros busca un respaldo técnico para solicitar esta medida al Municipio”, afirmó el concejal Daniel Medina de Bien Común, firmante del proyecto junto a los bloques UCR, y Coalición Cívica.

La propuesta también afirma que si el Ejecutivo decide avanzar en la implementación de la radarización, sería de importancia, afectar parte de lo recaudado a fortalecer el sistema de emergencia médicas, defensa civil y la modernización de los semáforos en Coronel Rosales.

“A la fecha nunca hemos visto publicado un informe oficial que evalúe la evolución y gravedad de los accidentes en la ruta 229. Muchas familias han vivido tragedias y no deben demorarse más las acciones necesarias para mitigar los accidentes. Por eso también esta presentación es una invitación al Municipio para que el Concejo Deliberante y el Ejecutivo puedan trabajar en conjunto sobre esta cuestión.”.