“Para que el gobierno sea de los vecinos, es necesario que corten boleta”

Liliana García es una de las precandidatas a Intendente que se presenta para en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo. Tras romper con Bien Común, la hoy concejal fue una de las creadoras de Primero Rosales, el partido vecinal que competirá en los comicios.

Liliana, hoy con 61 años, madre de 5 hijos y 40 años junto al mismo compañero de vida dice estar preparada para ser quien gobierne Coronel Rosales durante el período 2023 - 2027.

En diálogo con Vía Punta Alta, contó su experiencia política y de vida.

A pocas horas de las PASO, ¿Cuál es el panorama para Primero Rosales?, ¿Cómo fue la respuesta de los vecinos en este tiempo de campaña?

A pocas horas de las PASO, ¿Cuál es el panorama para Primero Rosales?, ¿Cómo fue la respuesta de los vecinos en este tiempo de campaña?

Para nosotros el panorama es alentador por lo que la gente nos dice en la calle y la cantidad de boletas que retiran del local, vamos a hacer una buena elección.

Este espacio político que lleva dos meses desde que fue oficializado, compuesto por vecinos de distintos barrios de la ciudad y que fue tan bien recibido por qué es local, un partido vecinalista puro, no vamos atado a ningún partido, ni provincial, ni nacional.

La gente lo ve como una muy buena opción entre todo lo que nos rodea.

Te anticipaste a la pregunta. Tras la alianza de Bien Común con el kirchnerismo quedaron como la única opción vecinal y sobre el tema quería preguntarte, ¿Qué reflexión te merece que el partido del que formaste parte durante tanto tiempo esté ahora en otro lugar y si crees que Primero Rosales puede capitalizar el voto de los vecinos que buscan opciones locales libres de ataduras nacionales?

“No me asusta el acertijo, jaja”. “Es una pena ver después de tanto trabajo, de tanta gente que apostó al vecinalismo de Bien Común se vea tirada por la borda por intereses personales , pero es algo que dije hace dos años cuando me fui del espacio.

De hecho mucha de esa gente es la que integra Primero Rosales. Personas que tiene las mismas ideas que yo, que queremos poner en valor a nuestro Distrito y queremos que los Rosaleños vivan como se merecen, porque solo vecinos sin ambiciones políticas pueden sacar adelante este Distrito y vamos a hacerlo.

Romper un bloque en el ámbito legislativo, es algo que sucede con alguna frecuencia. De ahí a armar un nuevo partido cerca de las elecciones, hay un gran paso. ¿Qué fue lo que te dio el coraje de hacerlo y en qué momento sentiste la necesidad de ser una alternativa para estas elecciones y por qué?

Romper un bloque en el ámbito legislativo, es algo que sucede con alguna frecuencia. De ahí a armar un nuevo partido cerca de las elecciones, hay un gran paso. ¿Qué fue lo que te dio el coraje de hacerlo y en qué momento sentiste la necesidad de ser una alternativa para estas elecciones y por qué?

Porque los vecinos que me acompañan me lo pidieron, ellos sintieron la necesidad de tener un lugar, una voz y quisieron que yo los representará.

Pero este es un verdadero espacio integrado y consolidado por ellos, quienes van a seguir con este legado, porque necesitamos terminar con gente que integren espacios pensando en sus bolsillos , en posicionarse políticamente y que nunca recorrieron los barrios.

"Necesitamos terminar con gente que integren espacios pensando en sus bolsillos , en posicionarse políticamente y que nunca recorrieron los barrios" (Liliana García). Foto: Facebook

Más allá del pedido de la gente que te acompaña, hay un momento en la vida de cada persona que nos impulsa o no a dar un paso fuerte, a “jugarsela”. En tu caso. ¿En que pasaje de tu vida te encuentra dar este paso?, estamos hablando nada más y nada menos que ser Intendente. Hay una familia, un círculo cercano que tiene que acompañar.

Mira desde que asumí en 2017 mi impronta fue trabajar. Cuando separé mí banca comenzé a trabajar libre, sin pedir permiso, recorrer, golpear puertas, y sentarme a gestionar para el vecino

Hasta altura de mí vida avanzo sin detenerme. Soy una mujer que toda la vida fue así, crié 5 hijos casi sola porque mí marido militar, navegaba mucho. Nunca me senté a esperar que me solucionen nada, lo hice yo.

Trabaje en varias instituciones ad honoren, siempre por los jóvenes y sus familias, coordiné un grupo de personas con adicciones como referente de Fazenda de la Esperanza, coordiné grupos juveniles en la Pastoral de juventud.

Cuando mis hijos crecieron comencé con este tipo de actividades, siempre pensando en el otro y hoy me encuentro pensando en la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, donde nacieron mis hijos y tuvieron que irse por falta de oportunidades.

Ellos son los que me impulsan a seguir, siempre vieron a su madre luchando por ellos y por otros. y por supuesto mí compañero con el que estamos juntos hace 40 años!

Hoy creo estar preparada después de 6 años de Concejal a cambiarle la cara a mí ciudad, a este Distrito.

Yendo a lo meramente político y pensando en una posible gestión al frente del Municipio. ¿Cuál sería el modo Lili García para gobernar?

Yendo a lo meramente político y pensando en una posible gestión al frente del Municipio. ¿Cuál sería el modo Lili García para gobernar?

Golpeando puertas, gestionando. Esto significa que nos vamos a instalar en las puertas de los Ministerios, gobierne quien gobierne, tenemos derechos, tenemos que recibir lo que la ley dice que nos corresponde.

No puede ser que el gobierno de turno baje recurso a sus candidatos y pase por encima del Intendente

Es falta de gestión y una falta de respeto para quien gobierna el distrito.

Los rosaleños pagamos impuestos y la provincia nos tiene que bajar los programas que corresponden, no importa el color politico y eso lo vamos hacer valer, el soberano es el pueblo y lo van a tener que respetar x estamos en democracia y el vecino elige quien quiere que lo represente.