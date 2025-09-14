“No solo no hacen obras, sino que tampoco autorizan para que otros las hagan”

Desde las redes sociales la concejal de Fuerza Patria, Paula Bermejo, puso en evidencia la falta de respuestas de Vialidad Nacional para autorizar la obra de reparación del caño de 315 mm que abastece de agua a la ciudad.

“No solo no hacen obras, sino que tampoco se autorizan para que otros las hagan”, afirmó la edil.

Bermejo explicó que “Los tramos correspondientes al Municipio y Provincia ya están autorizados y finalizados respectivamente”.

Calificó la obra como: “fundamental para el abastecimiento de agua en nuestro distrito”.

“No les estamos pidiendo que hagan la obra sino que den la autorización necesaria para concretar el tramo que debe pasar por ruta 229″, finalizó.