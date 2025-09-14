Vía Punta Alta / Obra Pública

“No solo no hacen obras, sino que tampoco autorizan para que otros las hagan”

Lo afirmó la concejal oficialista Paula Bermejo al no recibir respuesta de Vialidad Nacional para la obra de reparación del caño de 315 mm que abastece de agua a la ciudad. El tramo debe pasar por la Ruta 229.

Nicolás Pereyra

14 de septiembre de 2025,

La concejal de Unión por la Patria, Paula Bermejo expuso la falta de respuestas de Vialidad Nacional ante la obra de reparación del acueducto.

Desde las redes sociales la concejal de Fuerza Patria, Paula Bermejo, puso en evidencia la falta de respuestas de Vialidad Nacional para autorizar la obra de reparación del caño de 315 mm que abastece de agua a la ciudad.

“No solo no hacen obras, sino que tampoco se autorizan para que otros las hagan”, afirmó la edil.

Bermejo explicó que “Los tramos correspondientes al Municipio y Provincia ya están autorizados y finalizados respectivamente”.

Calificó la obra como: “fundamental para el abastecimiento de agua en nuestro distrito”.

“No les estamos pidiendo que hagan la obra sino que den la autorización necesaria para concretar el tramo que debe pasar por ruta 229″, finalizó.

