El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert visitó la ciudad y se reunió con el candidato a intendente Nicolás Aramayo.

En dialogo con la prensa Espert marcó su total apoyo a Aramayo y se refirió al candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, con quien compartió espacio político años atrás.

“Milei es un salto al precipicio directamente, no al vacío”, afirmo que lo que propone el candidato de la Libertad Avanza no existe en el planeta tierra y hace parte a una gran estafa de humo electoral. Nunca en el planeta tierra se dolariza sin dólares, se hace la obra pública cero, no se cobran impuestos a las empresas que contaminan, se privatiza el cordón cuneta, se elimina la obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria. Claramente son propuestas de un lunático”.

En contraposición el economista resaltó: “Las propuestas de Juntos por el Cambio, ocurren en el mundo y ya fueron probadas que funcionan, “tenemos el equipo necesario para sacar a la Argentina adelante, con Patricia como presidente, Néstor en la provincia de Buenos Aires y Nicolás en Coronel Rosales”.

Sobre Sergio Massa dijo: “Nos quiere vender el modelo de Venezuela sin Maduro. Nos quiere hacer creer que como presidente va a solucionar los problemas que ha generado como ministro de economía, que son enormes. En un país razonable los impuestos se recaudan y se gastan de manera prudente y no tiene los chorros como Insaurralde”.

“Es la estafa electoral de Cristina, quien no se presentó a competir por que sabe que pierde, entonces pone a sus payasos, hasta ahora fue Fernández y el nuevo es Massa”, finalizó.