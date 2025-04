Milei aseguró en Federico Susbielles "es un tipazo"

El presidente Javier Milei se refirió a Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, a quien calificó como “un tipazo” Aseguró que mantiene un diálogo fluido con él, que chatean frecuentemente y que tiene un trabajo enorme de reconstrucción de la ciudad.

Las declaraciones las realizó en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino.

La mención del Presidente de la Nación sobre el Intendente bahiense se da públicamente, luego que Susbielles agradeciera a Nación y al presidente, como persona, la ayuda recibida tras las inundaciones del último 7 de marzo.

“Es un tipazo. Vos sabés que yo estoy en contacto con él desde el primer momento de la inundación”, dijo Milei a Fantino.

El Presidente recordó que, en plena inundación, a la ciudad llegaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Defensa, Luis Petri, y que los ministerios de Capital Humano y de Salud, prestaron colaboración a la vecina ciudad.

Sobre su gestión ante la tragedia, Milei dijo: “Yo no quería ir con la plata bajo el brazo; me parecía una miserabilidad. Entonces agarré y me fui sin que nadie lo supiera y aparecí. La plata llegó otro día”, “No quería que todo el mundo se enterara”, agregó.

La día de hoy el Presidente dice que mantiene contacto con Susbielles. “Lo hago día por medio, pero antes yo chateaba todos los días con él”.

Remarcó el enorme trabajo que tiene por delante el Intendente bahiense en la reconstrucción de la ciudad. “¿Le vas a ir a hacer una ventajita política? Sos un hijo de puta si lo hacés”, le dijo a Fantino.