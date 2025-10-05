Vía Punta Alta / Emprendedores

“Marco regulatorio para la habilitación de Ferias Populares y de Emprendedores”

Un vecino de Punta Alta presentó un nuevo proyecto de ordenanza. “Se protege al consumidor, se fortalece al mercado local y se impulsa la formalización de la economía popular”, agregó Mariano.

Viviana Montenegro
5 de octubre de 2025,

“Marco regulatorio para la habilitación de Ferias Populares y de Emprendedores”
Paseos que reemplazaron a las antiguas ferias.

Este viernes un vecino de Punta Alta presentó un nuevo proyecto de ordenanza, “Marco Regulatorio para la habilitación de Ferias Populares y de Emprendedores”.

A través de su red social, Mariano, indicó que la propuesta fue expuesta ante varios representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. “Busca acompañar a nuestros vecinos que producen, crean y trabajan día a día, brindándoles la posibilidad de comercializar sus productos dentro de un marco justo, ordenado y seguro”, agregó.

Se protege al consumidor, se fortalece al mercado local y se impulsa la formalización de la economía popular. Porque el progreso no tiene bandera política, tiene compromiso con la comunidad y con el crecimiento de todo Coronel Rosales”, finalizó.

Propuesta:

