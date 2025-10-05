Este viernes un vecino de Punta Alta presentó un nuevo proyecto de ordenanza, “Marco Regulatorio para la habilitación de Ferias Populares y de Emprendedores”.

A través de su red social, Mariano, indicó que la propuesta fue expuesta ante varios representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. “Busca acompañar a nuestros vecinos que producen, crean y trabajan día a día, brindándoles la posibilidad de comercializar sus productos dentro de un marco justo, ordenado y seguro”, agregó.

“ Se protege al consumidor, se fortalece al mercado local y se impulsa la formalización de la economía popular. Porque el progreso no tiene bandera política, tiene compromiso con la comunidad y con el crecimiento de todo Coronel Rosales”, finalizó.

Propuesta: