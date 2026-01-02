Madre e hija bahienses murieron al despistarse su vehículo

Vía Punta Alta

Lorena Salguero de 45 años era docente de la UPSO, Candela Campaña, jugadora de voley de Liniers. Ambas instituciones expresaron sus condolencias en redes sociales.

Redacción Vía Punta Alta

2 de enero de 2026,

Madre e hija bahienses fallecieron en un accidente de tránsito cerca de Viedma. (Foto: Noticiasnet).

Madre e hija bahienses perdieron la vida como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido, en un tramo de ruta entre Viedma y El Cóndor.

Las víctimas fueron identificadas como Lorena Salguero de 45 años y Candela Campaña de 14.

La conductora del Chery Tiggo 2 perdió el control del vehículo tras intentar esquivar a un jabalí que se cruzó en plena calzada y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina.

El sector de la ruta, no tenía iluminación, lo que redujo el margen de maniobra.

El siniestro sucedió alrededor de las 4 de la mañana del 1 de enero.

Lorena se desempeñaba como docente de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) que, a través de las redes sociales expresó: “Recordamos a Lorena como una profesional comprometida, que acompañó con vocación y dedicación la tarea de enseñar y de formar a nuestros estudiantes (...) sentimos profundamente su partida. Lorena permanecerá en nuestra memoria y en el legado que dejó en la comunidad educativa”.

En tanto que Candela jugaba al vóley en el club Liniers, entidad que expresó su dolor por la pérdida de la joven jugadora.

