Madre e hija bahienses murieron al despistarse su vehículo

Madre e hija bahienses perdieron la vida como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido, en un tramo de ruta entre Viedma y El Cóndor.

Las víctimas fueron identificadas como Lorena Salguero de 45 años y Candela Campaña de 14.

La conductora del Chery Tiggo 2 perdió el control del vehículo tras intentar esquivar a un jabalí que se cruzó en plena calzada y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina.

El sector de la ruta, no tenía iluminación, lo que redujo el margen de maniobra.

El siniestro sucedió alrededor de las 4 de la mañana del 1 de enero.

Lorena se desempeñaba como docente de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) que, a través de las redes sociales expresó: “Recordamos a Lorena como una profesional comprometida, que acompañó con vocación y dedicación la tarea de enseñar y de formar a nuestros estudiantes (...) sentimos profundamente su partida. Lorena permanecerá en nuestra memoria y en el legado que dejó en la comunidad educativa”.

En tanto que Candela jugaba al vóley en el club Liniers, entidad que expresó su dolor por la pérdida de la joven jugadora.