Liga del Sur: Sporting y un partido clave ante San Francisco

Sporting, con urgente necesidad de una victoria, recibirá esta tarde a San Francisco por la quinta fecha del Torneo de Primera de la Liga del Sur.
El partido comenzará a las 15:30 en el estadio “Enrique Mendizábal” y será dirigido por Leopoldo Gorosito.
Hasta acá el rojinegro no ganó y mira con preocupación la parte baja de la tabla acumulada.
El equipo puntaltense se ubica a 4 puntos del descenso directo y con la misma cantidad de unidades de su rival de hoy, por lo que el enfrentamiento de hoy puede resultar clave para evitar la promoción.
Toda la fecha
Domingo 15.30hs
Sporting – San Francisco
Libertad – Bella Vista
Villa Mitre – Huracán
Lunes 15.30hs
Liniers – Olimpo
Posiciones: 1°). Libertad, 8; 2°). Villa Mitre y Huracán, 7; 4°). San Francisco, 6; 5°). Liniers, 5; 6°). Bella Vista, 4; 7°). Sporting, 3; y 8°). Olimpo, 2.