Liga del Sur: Sporting y un partido clave ante San Francisco

Con varias bajas y con la necesidad de un triunfo urgente recibe al “Santo” desde las 15:30 hs.

Nicolás Pereyra
14 de septiembre de 2025,

Sporting recibe a San Francisco en un duelo clave por la permanencia. (Foto: Prensa Sporting).

Sporting, con urgente necesidad de una victoria, recibirá esta tarde a San Francisco por la quinta fecha del Torneo de Primera de la Liga del Sur.

El partido comenzará a las 15:30 en el estadio “Enrique Mendizábal” y será dirigido por Leopoldo Gorosito.

Hasta acá el rojinegro no ganó y mira con preocupación la parte baja de la tabla acumulada.

El equipo puntaltense se ubica a 4 puntos del descenso directo y con la misma cantidad de unidades de su rival de hoy, por lo que el enfrentamiento de hoy puede resultar clave para evitar la promoción.

#Primera I Los 18 elegidos por Beto Mardones para recibir a San Francisco por la fecha 5 del Clausura 2025 🔜⚽ #100Años #Rojinegro 🔴⚫

Publicada por Club Atlético Sporting en Viernes, 12 de septiembre de 2025

Toda la fecha

Domingo 15.30hs

Sporting – San Francisco

Libertad – Bella Vista

Villa Mitre – Huracán

Lunes 15.30hs

Liniers – Olimpo

Posiciones: 1°). Libertad, 8; 2°). Villa Mitre y Huracán, 7; 4°). San Francisco, 6; 5°). Liniers, 5; 6°). Bella Vista, 4; 7°). Sporting, 3; y 8°). Olimpo, 2.

