Liga del Sur: Sporting y un partido clave ante San Francisco

Sporting, con urgente necesidad de una victoria, recibirá esta tarde a San Francisco por la quinta fecha del Torneo de Primera de la Liga del Sur.

El partido comenzará a las 15:30 en el estadio “Enrique Mendizábal” y será dirigido por Leopoldo Gorosito.

Hasta acá el rojinegro no ganó y mira con preocupación la parte baja de la tabla acumulada.

El equipo puntaltense se ubica a 4 puntos del descenso directo y con la misma cantidad de unidades de su rival de hoy, por lo que el enfrentamiento de hoy puede resultar clave para evitar la promoción.

#Primera I Los 18 elegidos por Beto Mardones para recibir a San Francisco por la fecha 5 del Clausura 2025 🔜⚽ #100Años #Rojinegro 🔴⚫ Publicada por Club Atlético Sporting en Viernes, 12 de septiembre de 2025

Toda la fecha

Domingo 15.30hs

Sporting – San Francisco

Libertad – Bella Vista

Villa Mitre – Huracán

Lunes 15.30hs

Liniers – Olimpo